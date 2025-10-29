MARCELLA BELLA MINACCIA LA GIURIA DI BALLANDO | GLI FICCHEREI LE DITA NEGLI OCCHI
Marcella Bella si è scagliata contro la giuria di Ballando con le Stelle. Un attacco durissimo, frontale e con parole pesanti che ha scatenato un polverone mediatico. Nella nuova puntata di Ballando Segreto, la striscia daytime dello show di Milly Carlucci, la cantante tosta, forte e indipendente ha perso il controllo dopo l’ennesima bocciatura ricevuta dalla giuria, in particolare da Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, ma non salva nemmeno la presidente Carolyn Smith e ha dure parole anche per Rossella Erra. Hanno deciso di distruggermi? Non ci riusciranno! E poi quando succedono queste cose il pubblico reagisce in modo contrario. 🔗 Leggi su Bubinoblog
