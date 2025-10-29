Marcella Bella furiosa con Ballando con le Stelle | gravi accuse alla giuria

Marcella Bella esplode contro la giuria di Ballando con le Stelle: ecco cosa ha detto e perché si sente vittima di accanimento Chi ha acceso il fuoco a Ballando con le Stelle? Marcella Bella esplode, e questa volta non risparmia nessuno. Nella puntata speciale di “Ballando Segreto” su RaiPlay, la cantante si scaglia contro la giuria. A far traboccare il vaso? Un clamoroso 2 ricevuto da Carolyn Smith, mentre la Signora Coriandoli si becca un 6. Marcella non ci sta. Si sente bersagliata, mortificata, quasi presa di mira. Secondo lei, c’è un accanimento che va oltre il giudizio tecnico. E non riesce a digerire che proprio Carolyn, da sempre stimata, la tratti con durezza. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

