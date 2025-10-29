Marcella Bella e Furibonda attacca Ballando | Hanno deciso di distruggermi Gli metterei due dita negli occhi a questi qua

Marcella Bella non ci sta più e passa all’attacco della giuria di Ballando con le Stelle. Complici gli scarsi risultati ottenuti nelle prime cinque puntate del talent show, nelle quali è sempre stata nella parte bassa delle classifiche, la cantante ha deciso di non starsene più zitta e buona e, certa dei suoi miglioramenti, si è tolta più di un sassolino dalle scarpe contro i giurati. Questo accanimento nei miei confronti comincia a essere grave. (.) Mi sento mortificata. Non vi è piaciuto il mio ballo? Non vi è piaciuta la mia performance? Benissimo, me lo dite e mi date i vostri voti, ma non mi mortificate così ha esordito Marcella, in una clip mostrata a Ballando Segreto, durante la consueta chiacchierata settimanale con Milly Carlucci. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

