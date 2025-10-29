Marcella Bella contro la giuria di Ballando con le stelle | Sta diventando grave
Una nuova puntata di Ballando segreto, disponibile su Rai Play, ha acceso i riflettori su un momento di forte tensione. Protagonista, Marcella Bella, che davanti alle telecamere si è lasciata andare a un lungo sfogo nei confronti della giuria di Ballando con le stelle. La cantante ha denunciato quello che ha definito “un accanimento” nei suoi confronti, trovando persino la comprensione della conduttrice Milly Carlucci. “Questo accanimento nei miei confronti comincia ad essere grave. Io mi sento mortificata. Di cosa stiamo parlando? Non vi è piaciuto il mio ballo? Benissimo, me lo dite e mi date i vostri voti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Ballando con le stelle. . Marcella Bella lancia qualche parola tagliente sulla giuria e poi… lo scoop! Le “istruzioni segrete” di Pasquale La Rocca a Barbara D’Urso prima di entrare in pista Ballando Segreto è su RaiPlay bit.ly/BallandoSegreto4 Vai su Facebook
Marcella Bella lancia una frecciata a @carmelitadurso senza accorgersi che è lì Guarda il video al link: https://striscialanotizia.mediaset.it/news/marcella-bella-lancia-frecciata-d-urso-senza-accorgersi-che-e-li… #Striscialanotizia @Ballando_Rai #Ballandocon - X Vai su X
Ballando Segreto, Marcella Bella durissima contro la giuria: "Gli ficcherei le dita negli occhi" - Marcella Bella a Ballando Segreto critica la giuria per voti incoerenti e presunto accanimento, difendendo con fermezza la propria performance. notizie.it scrive
“Mi vogliono distruggere”: Marcella Bella fuori controllo contro la giuria di Ballando - Marcella Bella si sfoga dopo l'ultima puntata di Ballando con le Stelle: le parole durissime contro la giuria. Da donnaglamour.it
Marcella Bella esplode ancora contro la giuria di Ballando: “Accanimento nei miei confronti” - Marcella Bella furiosa contro la giuria di Ballando con le Stelle: “Mi vogliono distruggere, basta umiliazioni”. Segnala novella2000.it