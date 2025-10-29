Maratona New York | le vittorie dell’Italia nella storia

In 55 anni di storia, sono solamente cinque nel complesso gli italiani capaci di imporsi almeno una volta in carriera alla Maratona di New York. In questo elenco allargato c’è spazio anche per la mitica Francesca Porcellato (11 medaglie ai Giochi Paralimpici tra atletica e sci di fondo), che vinse nel 2001 la seconda edizione dell’evento riservata agli atleti in carrozzina. Per quanto riguarda la divisione Open, dal 1970 (edizione inaugurale della New York City Marathon) ad oggi sono arrivati cinque successi azzurri tra uomini e donne. Il primo a riuscire nell’impresa fu Orlando Pizzolato, che si impose nel 1984 correndo in 2h14:53 per poi ripetersi anche un anno più tardi migliorandosi di oltre tre minuti in 2h11:34. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Maratona New York: le vittorie dell’Italia nella storia

Altri contenuti sullo stesso argomento

Grandi Oll Scars, in partenza per la maratona di New York! Vai su Facebook

Maratona New York: le vittorie dell’Italia nella storia - In 55 anni di storia, sono solamente cinque nel complesso gli italiani capaci di imporsi almeno una volta in carriera alla Maratona di New York. Da oasport.it

Maratona New York 2025: programma, orari, tv, streaming - Domenica 2 novembre si terrà la Maratona di New York 2025, valevole come settima e ultima Major della stagione. Scrive oasport.it

Maratona di New York, vittoria per l’etiope Tamirat Tola e per le donne per la keniana Hellen Obiri - La 52 esima edizione della Maratona di New York l’ha vinta l’etiope Tamirat Tola in 2h 4’ 58” che ha preceduto il keniano Albert Korir (2h 6’57”) e il connazionale Shura Kitata (2h 7’11”). Da corriere.it