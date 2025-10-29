Manovra vertice Lega con Salvini e Giorgetti | Nessun taglio alle opere Focus su pace fiscale e banche

Il Dipartimento Economia della Lega si è riunito al MIT per valutare la Manovra Economica alla presenza del Vicepremier Matteo Salvini e del Ministro Giancarlo Giorgetti. Tra i temi approfonditi dal tavolo, focus sull'allargamento della platea di beneficiari della Pace Fiscale, l'intervento riguardante le banche e la conferma da parte del MEF dell'assenza di tagli alle opere infrastrutturali. In legge di bilancio, infatti, si è finalmente attuata una operazione “salva conti” che collega le disponibilità finanziarie all'effettiva maturità delle opere, permettendo così di non bloccare inutilmente fondi pubblici. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Manovra, vertice Lega con Salvini e Giorgetti: "Nessun taglio alle opere. Focus su pace fiscale e banche"

Scopri altri approfondimenti

Manovra, dalle banche agli affitti brevi: cosa si deciderà nel vertice di maggioranza Vai su Facebook

Manovra, dalle banche agli affitti brevi: cosa si deciderà nel vertice di maggioranza - X Vai su X

Manovra, vertice Lega con Salvini e Giorgetti: "Nessun taglio alle opere. Focus su pace fiscale e banche" - Il Dipartimento Economia della Lega si è riunito al MIT per valutare la Manovra Economica alla presenza del Vicepremier Matteo Salvini e del ... Come scrive iltempo.it

Salvini chiama Giorgetti: “Così com’è non va”. Vertice della Lega sulle modifiche - I malumori sui tagli al Mit e la rottamazione light. repubblica.it scrive

Manovra, vertice Lega con Salvini e Giorgetti. Il ministro dell’Economia: «Nessun taglio su opere e metro, per il Piano casa risorse già dal 2026» - Al tavolo con il leader Matteo Salvini, il titolare dell’economia Giancarlo Giorgetti, il sottosegretario al lavoro, Claudio Durigon,. Scrive msn.com