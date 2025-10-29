Manovra primo passaggio al Senato Giorgetti | le banche sostengano l’economia
Roma, 29 ottobre 2025 – Doveva essere il giorno del vertice sulla manovra, ma, alla fine, complice anche il viaggio di Antonio Tajani in Africa, la partita sui nodi chiave della manovra è stata rinviata di fatto all’ esame parlamentare del testo. Esame che partirà giovedì per permettere il voto sul pacchetto concorrenza correlato al Pnrr. Ma, a ben vedere, nessuno si attendeva soluzioni per oggi sui capitoli aperti della legge di Bilancio, che non è neanche approdata in Parlamento e già si sa che verrà modificata attraverso il consueto maxi-emendamento. I nervi scoperti della Manovra 2026. Pensioni, banche e affitti: dove si tratta ancora Certo è che, in attesa dei prossimi passaggi, dopo le parole di Giorgia Meloni dell’altro giorno (“Le banche possono essere soddisfatte con un contributo di 5 miliardi”), ieri è toccato al ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, mettere a fuoco la rotta del governo rispetto agli istituti di credito. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
