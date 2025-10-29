Manovra primo passaggio al Senato Giorgetti | le banche sostengano l’economia

Quotidiano.net | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 29 ottobre 2025 – Doveva essere il giorno del vertice sulla manovra, ma, alla fine, complice anche il viaggio di Antonio Tajani in Africa, la partita sui nodi chiave della manovra è stata rinviata di fatto all’ esame parlamentare del testo. Esame che partirà giovedì per permettere il voto sul pacchetto concorrenza correlato al Pnrr. Ma, a ben vedere, nessuno si attendeva soluzioni per oggi sui capitoli aperti della legge di Bilancio, che non è neanche approdata in Parlamento e già si sa che verrà modificata attraverso il consueto maxi-emendamento. I nervi scoperti della Manovra 2026. Pensioni, banche e affitti: dove si tratta ancora Certo è che, in attesa dei prossimi passaggi, dopo le parole di Giorgia Meloni dell’altro giorno (“Le banche possono essere soddisfatte con un contributo di 5 miliardi”), ieri è toccato al ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, mettere a fuoco la rotta del governo rispetto agli istituti di credito. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

manovra primo passaggio al senato giorgetti le banche sostengano l8217economia

© Quotidiano.net - Manovra, primo passaggio al Senato. Giorgetti: le banche sostengano l’economia

Argomenti simili trattati di recente

manovra primo passaggio senatoManovra, primo passaggio al Senato. Giorgetti: le banche sostengano l’economia -  Ma il ministro mette le mani avanti: “Modifiche solo a saldi invariati” ... Secondo quotidiano.net

manovra primo passaggio senatoManovra, la maggioranza in cerca della mediazione - Fdi conferma i paletti: i saldi devono restare invariati La trattativa interna sulla manovra continua si concentra sui nodi più intricati. Riporta msn.com

manovra primo passaggio senatoManovra, cosa c’è davvero. Ecco la relazione tecnica integrale - Per la stima di gettito di cassa la Relazione tecnica ipotizza un acconto Irap pari all’85% e un acconto Ires al 75%, considerando che gli effetti si producono già in sede di acconto 2026: nel 2026 ... Secondo startmag.it

Cerca Video su questo argomento: Manovra Primo Passaggio Senato