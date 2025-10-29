Manovra Giorgetti dopo vertice con Salvini | Su aumento contributo banche decide Parlamento

“Voi pensate che il ministro dell’Economia decida tutto? Non sono né il Papa, né Trump. È il Parlamento che decide queste cose”. Così il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, al termine del vertice della Lega sulla manovra, risponde a chi chiede se aumenterà il contributo alle banche previsto nelle legge di bilancio. Giorgetti tocca anche altri temi al centro delle discussioni di questi giorni: “ Siamo venuti al Mit e abbiamo chiarito anche con Salvini rispetto a questa fake news dei presunti tagli alle infrastrutture. Abbiamo chiarito che si tratta di rimodulazioni temporali, non c’è nessun taglio”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Manovra, Giorgetti dopo vertice con Salvini: “Su aumento contributo banche decide Parlamento”

