Manovra | Gasparri ' per incentivare affitti lunghi servono leva fiscale e tutela proprietari'

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "Il diritto alla casa è uno dei temi centrali nella vita democratica e sociale del Paese, declinato sotto vari aspetti. Servono le case popolari per chi ha basso reddito. E quanto agli affitti, se solo l'1,5% degli alloggi è destinato ad affitto breve non c'è tutto il disagio che è stato descritto, ci sono piuttosto delle zone di maggiore richiamo turistico in cui si crea una maggiore concentrazione di questo tipo di locazione. Dopodiché, abbiamo passato l'estate ascoltando la sinistra lamentarsi e sostenere che in Italia non c'è turismo. Ora invece sostengono che il turismo ammazza le città. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Manovra: Gasparri, 'per incentivare affitti lunghi servono leva fiscale e tutela proprietari'

