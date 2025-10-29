Manovra Donzelli FdI | Mi auguro che maggioranza sia compatta come negli ultimi tre anni – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 29 ottobre 2025 "La partita della manovra è appena cominciata. Il Parlamento farà le sue valutazioni. Mi auguro che, come accaduto in questa legislatura, la maggioranza, fatte le dovute riflessioni, resti compatta nei passaggi parlamentari. Finora in questa legislatura non ci sono state le corse nella notte per mettere emendamenti. Questo accadeva quando c'erano governi strani non voluti dai cittadini" così il deputato Giovanni Donzelli di FdI. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Approfondisci con queste news

Banche, affitti brevi e altri screzi sulla manovra. Parlano Gasparri, Romeo e Donzelli. “Sulla cedolare bisogna torna indietro”, ammonisce il forzista. Il capogruppo della Lega al Senato: “Non siamo un partito unico”. Di @zamnice26 - X Vai su X

Banche, affitti brevi e altri screzi sulla manovra. Parlano Gasparri, Romeo e Donzelli. “Sulla cedolare bisogna torna indietro”, ammonisce il forzista. Il capogruppo della Lega al Senato: “Non siamo un partito unico”. Di Nicoló Zambelli Vai su Facebook

Manovra, Donzelli (FdI): "Mi auguro che maggioranza sia compatta come negli ultimi tre anni" - (Agenzia Vista) Roma, 29 ottobre 2025 'La partita della manovra è appena cominciata. Si legge su notizie.tiscali.it

Banche, affitti brevi e altri screzi sulla manovra. Parlano Gasparri, Romeo e Donzelli - "Sulla cedolare bisogna torna indietro", ammonisce il forzista, mentre per il capogruppo della Lega al Senato: "Non siamo un partito unico". Da ilfoglio.it

Manovra, Donzelli (FdI): "Avremmo potuto fare di più, ma dobbiamo pagare 40 mld del superbonus" - it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. Scrive la7.it