C’è un’Italia che lavora, e un’Italia che legifera. La prima manda mail, scrive business plan, cerca capitali e si sente dire 10 volte «bello il progetto, ma non ho fondi». La seconda vive chiusa nei ministeri, convinta che l’economia sia una tabella Excel dove basta cambiare una cella per far crescere il PIL e che chi ha una partecipazione sotto il 10 per cento sia un furbo da bastonare. Così è nata la nuova norma sulla tassazione dei dividendi sotto il 10 per cento, inserita nella bozza della Legge di Bilancio 2026. Un provvedimento che, nella testa di chi l’ha scritto, dovrebbe «punire gli speculatori», ma che in realtà punisce solo chi ancora ci prova. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Manovra, così la miopia del governo uccide le startup