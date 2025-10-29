Manovra al Senato ma vigilia tesa

La manovra è arrivata al Senato, l’esame al via da domani. E sempre in Senato, domani, l’ultimo passaggio della riforma della giustizia. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Manovra al Senato ma vigilia tesa

#TG2000 - #RiformaDellaGiustizia, dibattito in #Senato. Domani in esame la #Manovra #29ottobre #Giustizia #Nordio #Giorgetti #Governo #Politica #TV2000 @tg2000it - X Vai su X

Banche, affitti brevi e altri screzi sulla manovra. Parlano Gasparri, Romeo e Donzelli. “Sulla cedolare bisogna torna indietro”, ammonisce il forzista. Il capogruppo della Lega al Senato: “Non siamo un partito unico”. Di Nicoló Zambelli Vai su Facebook

Manovra, taglio delle tasse e cartelle: i paletti di Forza Italia e Lega al vertice di maggioranza - Quando alle tre e mezza del pomeriggio si ritroveranno seduti al tavolo di Palazzo Chigi insieme alla premier Giorgia Meloni e al titolare del Tesoro, Giancarlo Giorgetti ... Scrive repubblica.it

MANOVRA: NELLA VERSIONE APPROVATA AL SENATO SCOMPARSA LA NORMA SUI BIMBI DISABILI - Dopo la discesa in piazza del 7 luglio scorso le tante associazioni che gravitano nell'orbita della disabilità nei giorni scorsi si sono ritrovate a dover manifestare nuovamente il proprio dissenso ... Secondo disabili.com

Manovra, ok in Senato dopo la maratona notturna - Dopo una seduta fiume di oltre 7 ore è arrivato il via libera della commissione Bilancio del Senato alla manovra. Scrive ilsecoloxix.it