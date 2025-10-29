Manovra 2026 tutti i bonus per le donne dai soldi in più ai congedi parentali

Nella Manovra 2026 non mancano misure a favore delle donne, ma questa figura è vista in una chiave specifica: lavoratrice eo madre. Possiamo anche dire con certezza che sono molte di più le misure pensate per le madri e per le famiglie con figli rispetto a quelle dedicate a categorie in difficoltà lavorativa come donne e giovani. Partendo da questo presupposto, la legge di Bilancio 2026 appare comunque ricca di piccoli ma significativi cambiamenti per la categoria specifica citata. Da più soldi al mese fino ai congedi parentali che si adattano maggiormente alle necessità delle famiglie, cerchiamo di capire quanti e in che modo sono stati disposti i fondi per le categorie delle donne, lavoratrici e madri, soprattutto se con figli. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Manovra 2026, tutti i bonus per le donne dai soldi in più ai congedi parentali

