Manildo sfida Stefani sull' autonomia | Tema più esibito che voluto guardiamo al Senato delle Regioni

A forza di dire che dicono le stesse cose e addirittura con lo stesso tono, senza le urla e gli strepiti che hanno caratterizzato il dibattito per troppi anni, va a finire che questa volta è Giovanni Manildo, candidato di centrosinistra, che invade il campo del favoritissimo Alberto Stefani. . 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Scopri altri approfondimenti

++ REGIONALI VENETO, PARTE LA CORSA PER IL DOPO ZAIA: CINQUE AI BLOCCHI DI PARTENZA ++ https://www.veronaoggi.it/veneto/elezioni-regionali-veneto-parte-corsa-stefani-manildo-sfida-cinque-25-ottobre-2025/ #verona #veneto #veronaoggi Vai su Facebook

Elezioni regionali, al faccia a faccia tra Stefani e Manildo prime scintille sull’Autonomia - Poi idee e proposte per gli agricoltori In duemila al Geox per il confronto con la Coldiretti Il «La» lo ha dato il candidato outsider, Marco Rizzo (Democrazia Sovrana e Popolare), con una battuta sui ... Riporta corrieredelveneto.corriere.it

Affitti brevi, infrastrutture, liste d'attesa nella sanità: Stefani e Manildo fra distanze e sorrisi - Alberto Stefani: «Non sono d'accordo, bene ha fatto il governo, alla fine, a tornare alla situazione precedente». Secondo ilgazzettino.it

Elezioni regionali, Rizzo si infila tra Stefani e Manildo. Coldiretti: «Il voto conta» - tributo del fine settimana ai Pink Floyd, ma è già tempo di cambiare musica e ... Riporta ilgazzettino.it