Manildo il candidato del centrosinistra in Veneto | I sondaggi non ci scoraggiano con Zaia la regione era di uno solo – L’intervista
Per Giovanni Manildo, candidato del centrosinistra in Veneto, una regione che resta la roccaforte della Lega, la campagna elettorale è tutta in salita. Ma è impossibile? « No, anzi, è una sfida molto entusiasmante – spiega in un’intervista ad Open – Il Veneto ha voglia di voltare pagina, e togliere le incrostazioni che si sono create». Classe 69?, avvocato civilista ed ex sindaco di Treviso, Manildo – che è da sempre legato al Partito democratico – si sfiderà alle urne con il suo diretto avversario, Alberto Stefani, il frontman del centrodestra compatto. E diretto successore di Luca Zaia. Aldilà dei sondaggi: «Affrontiamo la sfida con ambizione». 🔗 Leggi su Open.online
Presentazione ufficiale della lista " " mercoledì 29 ottobre, ore 17 Itaria extraordinary sushi - Mestre Sarà presente il candidato alla Presidenza della Regione del Veneto Giovanni Manildo #regionali20 Vai su Facebook
Manildo, il candidato del centrosinistra in Veneto: «I sondaggi non ci scoraggiano, con Zaia la regione era “di uno solo”» – L’intervista - Classe ’69, avvocato civilista ed ex sindaco di Treviso, Manildo si prepara a sfidare alle urne il diretto successore del "doge", Alberto Stefani: «Affrontiamo la sfida con ambizione» ... Si legge su open.online
Elezioni Veneto, Manildo ferma il M5S sul “VaffanZaia”: basta slogan offensivi - La campagna elettorale in Veneto si è aperta con l’ennesima gaffe del Movimento 5 Stelle. Lo riporta iltempo.it
Manildo presenta la lista centrista e attacca il Cdx «che filtra con gli estremismi» - "Uniti per Manildo" riunisce Casa Riformista, l'area liberaldemocratica ispirata all'Alde e i socialisti di Avanti. Si legge su veneziatoday.it