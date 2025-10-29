H alloween si avvicina e, come ogni anno, le unghie diventano la tela perfetta per sfoggiare creatività, originalità e un pizzico di paura. Dal minimal chic al gotico più estremo, le tendenze unghie Halloween 2025 portano con sé colori audaci, dettagli macabri e richiami a estetiche dark. Unghie di tendenza 2025: 5 idee protagoniste dell’anno X Unghie per Halloween 2025: il nuovo trend “Glow in the Dark”. La regina indiscussa delle tendenze unghie halloween 2025 è la nail art che si illumina al buio, conosciuta come “Glow in the Dark Horror Nails”. Il fenomeno nasce dai video virali su TikTok e Instagram, dove influencer e nail artist mostrano manicure che sembrano uscite da un film horror con ragnatele fluorescenti, occhi spaventosi, teschi e dettagli misteriosi che brillano appena si spegne la luce. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Mani da brivido in vista di Halloween! Dalle "Glow in the Dark Nails"che si illuminano al buio passando per manicure piene di simbolismi e magia