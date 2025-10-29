Manganellate agli studenti nove agenti di polizia verso il processo

Pisa, 29 ottobre 2025 – Indagini preliminari chiuse sul caso delle manganellate che raggiunsero un corteo di studenti nel febbraio 2024 a Pisa. Studenti che, ricordiamo, provenivano dalle varie scuole superiori della città, fra cui molti minorenni. Si tratta dell’ inchiesta nei confronti dei poliziotti (di Pisa e Firenze) che per quei fatti, finirono indagati per eccesso colposo nell’uso legittimo delle armi in seguito agli scontri durante quel corteo nato da una manifestazione pro Palestina. Un episodio che, immortalato nei video che iniziarono rapidamente a circolare (e che sono poi finiti al vaglio degli inquirenti), ebbe un grande clamore ben oltre i confini della città e scatenò un fiume di polemiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Manganellate agli studenti, nove agenti di polizia verso il processo

