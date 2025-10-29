Mancata precedenza in Piazzale Arnaldo | spacca la faccia a un ragazzo

Un banale diverbio per una mancata precedenza si è trasformato in una violenta aggressione nel cuore della movida cittadina. È accaduto il 18 ottobre scorso nei pressi di Piazzale Arnaldo, dove due giovani sono stati brutalmente picchiati da un automobilista, sceso dal mezzo dopo un alterco per. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

mancata precedenza piazzale arnaldoPicchiato in piazzale Arnaldo: trovato ed espulso uno degli aggressori - La Polizia di Stato ha rintracciato e denunciato il ragazzo, poi identificato come un 22enne albanese con alle spalle numerosi precedenti per episodi violenti, che nella notte tra venerdì 17 e sabato ... giornaledibrescia.it scrive

