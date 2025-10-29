I semiconduttori stanno finendo e così le fabbriche europee di automobili sono a un passo dalla chiusura forzata. L’ Acea, l’associazione continentale dei costruttori, parla ormai di “imminente interruzione”, con il settore che sta raschiando il fondo del barile “attingendo alle scorte di riserva” mentre le forniture “stanno rapidamente diminuendo”. Diverse case automobilistiche, ha ricordato l’Acea, “prevedono già un imminente arresto delle linee di assemblaggio” mentre – è la critica rivolta alla Commissione Europea – “la controversia politica con la Cina rimane irrisolta”. Il comparto automotive, già nel pieno della bufera per le regole sulla transizione, si ritrova quindi a dover affrontare un nuovo, tragico problema che dimostra come la filiera, al di là della motorizzazione delle vetture, sia legata mani e piedi a Pechino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mancano i chip, lo stop alla produzione è imminente”: le fabbriche europee di auto vicine al collasso