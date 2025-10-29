Mancano 100 giorni a Milano-Cortina 2026 | ecco l’offerta di Warner Bros Discovery Eurosport

A 100 giorni dall’inizio dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, Warner Bros. Discovery (WBD) Sports Europe presenta in anteprima i suoi studi televisivi, sede a febbraio di dirette e collegamenti per milioni di appassionati in tutta Europa. Immersi nel magnifico scenario delle Dolomiti, Patrimonio Mondiale UNESCO, gli studi Warner Bros. Discovery sorgeranno nel Nations . L'articolo Mancano 100 giorni a Milano-Cortina 2026: ecco l’offerta di Warner Bros. Discovery Eurosport proviene da Sport in TV. 🔗 Leggi su Sportintv.eu © Sportintv.eu - Mancano 100 giorni a Milano-Cortina 2026: ecco l’offerta di Warner Bros. Discovery / Eurosport

