Manca qualità troppi errori tecnici! Analisi Atalanta-Milan 1-1 | Rafa Leao…

Un pareggio dolceamaro quello di Atalanta-Milan 1-1 per i rossoneri. La squadra di Allegri ha sbagliato troppo. L'analisi tattica nel video. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Manca qualità, troppi errori tecnici! Analisi Atalanta-Milan 1-1: Rafa Leao…

Contenuti che potrebbero interessarti

Quinto Potere. . La Nazionale andrà al Mondiale? I baresi al Bomber: "Manca qualità Cassano l'ultimo talento" Vai su Facebook

Rabiot show e qualità anche con la Francia: al Milan manca solo il gol, ma è già un leader vero - X Vai su X

91° minuto. Pirozzi: "Troppi errori, ma il pari è buono» - La "pareggite" ha contagiato le squadre di testa come Zenith, Viareggio, Lucchese, Belvedere e Massese. Si legge su lanazione.it