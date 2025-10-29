Valter Quercioli, presidente di Federmanager, quella di oggi è un’assemblea importante perché ricorre l’ottantesimo anniversario della vostra Federazione. Ci arriviamo in una fase particolare tra guerre e questioni economiche. Se dovesse individuare un tema centrale di questa assemblea, quale indicherebbe? “Il tema centrale di questa assemblea è la nostra idea di futuro che non può che passare da un recupero della forza dell’industria. Perché, nonostante tutta la retorica, nell’industria si pagano gli stipendi medi più elevati, c’è il valore aggiunto pro capite più elevato e quindi è necessario sostenerla. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

"Managerializziamo le imprese, così può ripartire l'industria italiana": parla il presidente di Federmanager, Quercioli