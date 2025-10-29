mamme e nonne inviano il dossier dei comitati

Mamme e nonne fanno parte da anni di comitati e associazioni mobilitati a tutela dell’ambiente e contro i rischi dello sviluppo di Malpensa. E sono loro ad aver sostenuto la preparazione di un corposo dossier sui problemi legati alla presenza dello scalo, con un obiettivo: richiamare l’attenzione delle istituzioni per un confronto e rilanciare gli interventi necessari a difendere la qualità della vita e il territorio, dove è pesante l’impatto dell’attività aeroportuale. Il dossier è stato inviato ai nove comuni del Consorzio urbanistico volontario, all’Asst, Arpa, Parco del Ticino lombardo e piemontese, Città Metropolitana di Milano e prefetto di Varese, Salvatore Pasquariello. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

