Mamma sfrattata | Tamara ha vinto ma 290 aspettano una casa popolare
Fano, 29 ottobre 2025 – “Chi è disponibile a mettere a disposizione un alloggio a canone concordato contatti l’Ufficio Tributi oppure, se disponibile ad offrire l’alloggio in locazione e beneficiare del Fondo di garanzia appositamente costituito, i Servizi sociali del Comune”. È l’appello del sindaco di Fano Luca Serfilippi, che invita la città a farsi parte attiva di una rete solidale per affrontare l’emergenza abitativa. Le parole del primo cittadino arrivano all’indomani della storia a lieto fine raccontata dal Resto del Carlino, che ha visto Tamara, madre di tre figli sotto sfratto, ricevere aiuto da Marco, un fanese che – toccato dal suo racconto al nostro giornale – ha deciso di offrirle in affitto la casa in cui è nato, venendole incontro con grande sensibilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
