Mamma lavoratrice? Ecco come chiedere il bonus 2025 c’è tempo fino al 9 dicembre

L’Inps ha pubblicato la circolare numero 139 del 28 ottobre 2025 con le istruzioni operative per richiedere il nuovo bonus mamme. Le lavoratrici interessate devono presentare domanda entro 40 giorni dalla pubblicazione, quindi entro il 9 dicembre 2025, considerando che il 7 cade di domenica e l’8 è festivo. Per chi perfeziona i requisiti successivamente a questa data, il termine slitta al 31 gennaio 2026. Il sostegno economico prevede un importo di 40 euro mensili, completamente esentasse e non rilevante ai fini del calcolo ISEE. L’Inps erogherà la somma in un’unica soluzione a dicembre 2025, o al massimo entro febbraio 2026, coprendo fino a 12 mensilità per un massimo di 480 euro annui. 🔗 Leggi su Cultweb.it

