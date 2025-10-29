Mamdani il prossimo probabile sindaco di NY è l’anti Trump o il suo migliore alleato? Ecco cos’è la politica dell’ambiguità

New York è una città eccitabile. Non dorme mai, è capace di risvegli sorprendenti. Zohran Mamdani ha 33 anni, musulmano, figlio di una madr.

Zohran Mamdani, un politico musulmano di origini ugandesi e indiane, potrebbe diventare il prossimo sindaco di New York alle elezioni di novembre. Con un programma che vuole rendere la città più accessibile per chi lavora e per chi ha meno soldi. Leggi l' - facebook.com Vai su Facebook

Mamdani, il prossimo probabile sindaco di NY, è l'anti Trump o il suo migliore alleato? Ecco cos'è la politica dell'ambiguità - il cardine del successo del presidente americano è stato la distruzione dell’establishment democratico, e repubblicano, se è per questo. Lo riporta ilfoglio.it

Chi è Zohran Mamdani, il sindaco di internet che vuole conquistare New York - Il candidato che fino a pochi mesi fa non esisteva nei sondaggi si racconta a Wired US: come ha fatto a conquistare l'elettorato sui social e cosa ha imparato dal sindaco uscente Eric Adams ... Secondo wired.it

Zohran Mamdani, l’outsider che sta per conquistare New York - Dal marciapiede sotto i grattacieli dei miliardari al podio del municipio: l’ascesa inarrestabile del primo sindaco socialista, figlio di migranti, musulmano ... Riporta huffingtonpost.it