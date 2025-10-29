Maltrattamenti alla compagna Scatta l’arresto

(Cremona) Aspetterà il processo in carcere perché troppo pericoloso. Questa la decisione del giudice, presa nei confronti di un uomo che andrà a processo per maltrattamenti in famiglia, estorsione e lesioni personali aggravate. L’arresto e il trasferimento in carcere è avvenuto lunedì sera a opera dei carabinieri. Ad aprire le porte della cella è stata un’indagine svolta lo scorso anno dalla quale è emerso che questo uomo sarebbe stato violento e avrebbe estorto con le minacce denaro alla sua convivente. L’indagine ha preso avvio dopo un intervento dei carabinieri, nella seconda metà dello scorso settembre, presso l’abitazione della coppia, in quanto dei cittadini che passavano per strada, attraverso delle finestre lasciate aperte, li avevano visti litigare animatamente e avevano chiamato la forza pubblica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Maltrattamenti alla compagna. Scatta l’arresto

