Maltempo torna la pioggia | scatta l' allerta meteo

Pisatoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Come annunciato nei giorni scorsi dalla serata di oggi, mercoledì 29 ottobre, è in arrivo una perturbazione che colpirà anche la nostra regione.E' stata per questo emessa dalla Sala operativa della Protezione civile regionale un'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e temporali forti. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

maltempo torna pioggia scattaTorna il maltempo, allerta per pioggia e temporali - TOSCANA: La sala operativa della protezione civile regionale ha emesso due codici gialli per temporali forti. toscanamedianews.it scrive

maltempo torna pioggia scattaMeteo, arriva il vero autunno: piogge diffuse per tutta la settimana: le previsioni - Da Nord a Sud piogge e temporali anche intensi tali da far scattare lo stato di allerta meteo in diverse regioni. Secondo meteo.it

maltempo torna pioggia scattaTempesta in arrivo sull'Italia: forti raffiche di vento e piogge record, scatta l'allerta meteo - L'aria più fresca di origine nord atlantica che spingerà il fronte da nordovest verso sudest affluirà nel corso della giornata sull'arco alpino occidentale, determinando un progressivo abbassamento ... Riporta today.it

Cerca Video su questo argomento: Maltempo Torna Pioggia Scatta