Maltempo sull'Italia nel weekend di Halloween tornano le piogge e aumentano le temperature | le previsioni
Torna il maltempo sull'Italia. Per il weekend di venerdì 31 ottobre, sabato 1 e domenica 2 novembre, giorni in cui si celebrano le festività di Halloween e Ognissanti, è prevista una fase di instabilità meteo con il passaggio di nuove perturbazioni atlantiche. Previste piogge e un lieve rialzo delle temperature. Lo ha spiegato a Fanpage.it il meteorologo Simone Abelli. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Scopri altri approfondimenti
+++Maltempo sulla Sardegna: scatta l’allerta gialla per piogge, temporali e forte vento+++ La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso di condizioni meteorologiche avverse - facebook.com Vai su Facebook
Maltempo sull'Italia, oggi allerta arancione in Toscana #maltempo #22ottobre - X Vai su X
Maltempo sull’Italia, nel weekend di Halloween tornano le piogge e aumentano le temperature: le previsioni - Per il weekend di venerdì 31 ottobre, sabato 1 e domenica 2 novembre, giorni in cui si celebrano le festività di Halloween ... Come scrive fanpage.it
Maltempo in arrivo sull’Italia con pioggia e vento forte, Halloween a rischio nubifragi: le zone interessate, - Meteo ad Halloween, maltempo in tutta Italia nella giornata del 31 ottobre. Riporta virgilio.it
Meteo: maltempo anche ad Halloween (31 ottobre). Weekend di Ognissanti a due facce - Maltempo sul finire del mese di ottobre, con temporali localmente intensi nella giornata di Halloween. meteo.it scrive