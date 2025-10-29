Maltempo | in arrivo temporali allerta gialla per domani in Calabria Sicilia e altre sei regioni
Un’area di bassa pressione, in avvicinamento dalla Francia, porterà correnti sud-occidentali caldo umide, con conseguenti precipitazioni, da sparse a diffuse, sui settori occidentali del nostro Paese, anche localmente a carattere temporalesco sulle aree costiere e sulle isole maggiori. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte. 🔗 Leggi su Feedpress.me
