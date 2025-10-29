Maltempo in arrivo sull' Italia | ecco la perturbazione atlantica Poi miglioramento per Halloween

Una perturbazione atlantica si avvicina da ovest: un nuovo peggioramento delle condizioni meteo è atteso sull'Italia. Il promontorio mobile, che nella giornata di ieri ha raggiunto il Mediterraneo centrale portando stabilità diffusa nel Paese, si allontana verso i Balcani lasciando spazio all'ingresso di correnti umide di natura atlantica. Una saccatura depressionaria si avvicina infatti da ovest, attualmente in movimento sulla Penisola Iberica e poi in transito sul Mediterraneo. Precipitazioni in arrivo oggi sul Nord-Ovest e poi, entro sera, anche su Nord-Est e settori centrali tirrenici. Fenomeni più intensi e anche a carattere di temporale su Liguria e Toscana. 🔗 Leggi su Iltempo.it

