Malore in via Giordano Bruno uomo colto da un infarto mentre passeggia in strada
ANCONA - Stava passeggiando in via Giordano Bruno quando improvvisamente è stato colto da un arresto cardiocircolatorio ed ha perso i sensi. E' quanto successo nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 15, a un 80enne anconetano. L'anziano è stato visto da alcuni passanti che hanno subito dato. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
