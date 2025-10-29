Mali nel caos la Farnesina invita gli italiani a lasciare il Paese Cosa sta succedendo e perché c’entra la benzina
Dakar, 29 ottobre 2025 - E’ caos in Mali dopo che i terroristi hanno bloccato i rifornimenti di carburante lasciando a piedi la popolazione. La Farnesina ha invitato gli italiani a lasciare il Paese quanto prima. "A seguito del crescente e significativo blocco dell'afflusso di carburanti su tutti gli assi stradali verso il Mali, ad opera di gruppi terroristici, si registra una grave penuria di carburante in tutto il Paese, con impatti significati sull'erogazione di elettricità, che potrebbe causare un ulteriore peggioramento del quadro di sicurezza anche nella capitale Bamako", è il comunicato dell’ambasciata italiana che "sconsiglia di effettuare viaggi nel Paese, in ragione delle tensioni legate a tali criticità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
