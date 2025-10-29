Mali nel caos la Farnesina invita gli italiani a lasciare il Paese Cosa sta succedendo e perché c’entra la benzina

Quotidiano.net | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dakar, 29 ottobre 2025 - E’ caos in Mali dopo che i terroristi hanno bloccato i rifornimenti di carburante lasciando a piedi la popolazione. La Farnesina ha invitato gli italiani a lasciare il Paese quanto prima. "A seguito del crescente e significativo blocco dell'afflusso di carburanti su tutti gli assi stradali verso il Mali, ad opera di gruppi terroristici, si registra una grave penuria di carburante in tutto il Paese, con impatti significati sull'erogazione di elettricità, che potrebbe causare un ulteriore peggioramento del quadro di sicurezza anche nella capitale Bamako", è il comunicato dell’ambasciata italiana che "sconsiglia di effettuare viaggi nel Paese, in ragione delle tensioni legate a tali criticità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

mali nel caos la farnesina invita gli italiani a lasciare il paese cosa sta succedendo e perch233 c8217entra la benzina

© Quotidiano.net - Mali nel caos, la Farnesina invita gli italiani a lasciare il Paese. Cosa sta succedendo e perché c’entra la benzina

Leggi anche questi approfondimenti

mali caos farnesina invitaMali, la Farnesina invita gli italiani a lasciare il Paese: cosa succede - "I connazionali già presenti in Mali sono invitati a lasciare quanto prima il Paese e a verificare di aver segnalato la propria presenza all'Ambasciata d'Italia a Bamako, sul sito DoveSiamonelMondo. Scrive tg24.sky.it

mali caos farnesina invitaMali: Farnesina invita connazionali a lasciare il Paese - Il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale sconsiglia agli italiani di effettuare viaggi in Mali e invita i ... Segnala agenzianova.com

mali caos farnesina invitaPaura per gli italiani in Mali, la Farnesina dice di lasciare subito il Paese: terroristi fermano i carburanti - La Farnesina ha invitato gli italiani che si trovano in Mali a lasciare il prima possibile il Paese per gli attacchi di una milizia islamista ai carichi di carburante ... Scrive virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Mali Caos Farnesina Invita