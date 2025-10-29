Mahler e il trionfo della ‘Resurrezione’ al Teatro Massimo di Palermo
Un inno alla vita che trionfa sulla morte, con le voci di due soliste d’eccezione e una massa corale e orchestrale di oltre duecento elementi, chiuderà venerdì 31 ottobre, alle 20:30, la Stagione Sinfonica 2024-2025 del Teatro Massimo. Sul podio, a guidare l’imponente esecuzione della Sinfonia n. 2 “Resurrezione” di Gustav Mahler, salirà il celebre direttore tedesco Ingo Metzmacher, affiancato dal soprano Ruth Iniesta e dal contralto moldavo Natalia Gavrilan, insieme all’Orchestra e al Coro del Teatro Massino preparato da Salvatore Punturo. L’evento non è solo il gran finale della stagione, ma un appuntamento di profonda riflessione esistenziale, reso attraverso una delle partiture più monumentali e ambiziose mai scritte. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
