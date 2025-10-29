Magia di Halloween a Dublino | il festival delle zucche illumina Newbridge House

Il parco di Newbridge House a Donabate, Dublino, si è trasformato in uno spettacolo luminoso per il festival all'aperto "Pumpkins After Dark". L'evento celebra Halloween con migliaia di zucche intagliate a mano, disposte in impressionanti installazioni artistiche e luminose. I filmati diffusi mostrano i display che celebrano l'arte, la narrazione e lo spirito della festa, creando un'atmosfera unica per i visitatori. Il festival offre un'esperienza suggestiva per immergersi nelle tradizioni di Halloween. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Magia di Halloween a Dublino: il festival delle zucche illumina Newbridge House

