Mafia cinque nuove arresti per l' operazione Grande inverno

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Palermo, supportati dal personale delle Compagnie competenti per territorio, dal Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia e da alcuni equipaggi del Nucleo Radiomobile, hanno dato esecuzione a cinque ordinanze di applicazione di misure cautelari di cui quattro in carcere e una agli arresti domiciliari, emesse dalla Quinta Sezione per il Riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale del Tribunale di Palermo lo scorso mese di maggio, in accoglimento dell'appello della Locale Procura della Repubblica DDA e divenute esecutive a seguito del rigetto da parte della Corte di Cassazione del ricorso proposto dai cinque indagati. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mafia, cinque nuove arresti per l'operazione "Grande inverno"

