Mafia a Palermo altri 5 arresti nell' operazione Grande inverno | Gli indagati salgono a 186

I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Palermo e i militari del nucleo cinofili di «Palermo Villagrazia» hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di cinque persone, fermate nell’ambito dell’operazione «Grande Inverno» che aveva portato all’arresto di 181 indagati ritenuti appartenenti ai mandamenti mafiosi di Porta Nuova, Pagliarelli, Tommaso. 🔗 Leggi su Feedpress.me

