Madre e figlie vittime di violenza domestica | arriva la protezione totale dal Tribunale

BRINDISI - Dopo diverse denunce depositate, una madre e le sue figlie minori, vittime di un regime di controllo ossessivo del compagno della donna e ridotte in condizione di grave fragilità economica e sanitaria, hanno finalmente trovato protezione grazie all’intervento del Tribunale Civile di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Nel pomeriggio di domenica 19 ottobre nella casa madre delle figlie di Maria Ausiliatrice a Roma un incontro dei pellegrini bresciani con il vescovo Pierantonio, poi la festa e un momento di ringraziamento per la canonizzazione. #troncatti #lavocedelpopolobs Vai su Facebook

Difende la figlia dagli insulti, mamma pestata a sangue da una gang di ragazzine: “Cattiveria e violenza, volevano farmi male” - Milano Corvetto, il racconto di una madre 35enne picchiata da un gruppo di bulle 16enni (una delle quali incinta): “Mi hanno buttata a terra, poi presa a calci e pugni ovunque, ho traumi per 30 giorni ... ilgiorno.it scrive

Palermo. Fiaccolata per vittime violenza, presente la madre di Taormina - Oltre duemila persone hanno partecipato alla fiaccolata in memoria delle vittime della violenza a Palermo organizzata dopo l’omicidio di Paolo Taormina avvenuta sabato sera. Scrive ilsycomoro.it

Calabria, violenza sui figli: la madre a processo - Si aprirà il prossimo 10 dicembre, al Tribunale di Paola, il processo nei confronti della madre dei due bambini che sarebbero stati ma ... Da zoom24.it