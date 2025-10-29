Madre accoltellata e uccisa dal figlio di 9 anni dopo una lite | choc in Brasile
Caline Arruda dos Santos aveva chiesto al ragazzino di non giocare in strada. Una discussione nata per una richiesta banale si è trasformata in una tragedia che ha scosso il Brasile. Caline Arruda dos Santos, 37 anni, è stata accoltellata a morte dal figlio di nove anni davanti a un familiare, al culmine di una lite nata perché la donna gli aveva chiesto di smettere di giocare in strada. Il dramma è avvenuto in Rua Gaspar Leme, a Parelheiros, nella zona sud di San Paolo. Un omicidio che ha lasciato attonita un’intera comunità e aperto un caso esplosivo: il bambino, per legge, è non imputabile. La lite in casa, poi il coltello nascosto sotto la manica. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
