Ma tu sei un vero Giuda. Il pupillo di Conte va alla Juventus: c’è l’accordo per il 2 gennaio 2026"> Antonio Conte è un allenatore che si affeziona tanto ai suoi giocatori e si sente tradito se riscontra atteggiamenti errati. I trasferimenti tra club rivali rappresentano sempre un tema caldo nel calcio. Passare da una squadra all’altra con la quale si è sempre lottato sul campo porta con sé grande attenzione mediatica e una forte reazione dei tifosi. Questi trasferimenti, pur rimanendo relativamente rari, attirano inevitabilmente lo sguardo di tutti, diventando notizia di prima pagina e alimentando dibattiti su lealtà, professionalità e motivazioni economiche o sportive. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Ma tu sei un vero Giuda… | Il pupillo di Conte va alla Juventus : c’è l’accordo per il 2 gennaio 2026