Ma quella è Clara Isabel! Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez la figlia protagonista di uno spot

Ignazio Moser ha deciso di condividere con i suoi follower un momento dolcissimo della sua nuova vita da papà, trasformandolo in un piccolo spot pubblicitario che ha subito fatto il giro del web. Nella giornata di lunedì 28 ottobre, l’ex ciclista trentino ha pubblicato sui social un video adv per il marchio L’OR Espresso, ma la vera protagonista del filmato è la sua figlia appena nata, la piccola Clara Isabel. Un’iniziativa tenera e familiare che unisce affetto e quotidianità, conquistando il pubblico. Nel video, realizzato con grande attenzione ai dettagli, si vede Ignazio alle prese con la routine di un padre premuroso: cambia il pannolino alla piccola, la coccola, la bacia con dolcezza. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

