Ma cosa ha fatto? Canestro di spalle dai 20 metri ma l' arbitro lo annulla

Colpo a sorpresa del Bayern Monaco, che firma una grande impresa nella settima giornata di Eurolega di Basket superando il Real Madrid per 90-84 all’Audi Dome. Protagonista assoluto della serata Isiaha Mike, autore di una prestazione monumentale da 29 punti (916 dal campo e 3 triple), sfiorando il proprio massimo in carriera e risultando decisivo su entrambe le metà campo. Per il Bayern si tratta del secondo successo stagionale, un segnale importante dopo un inizio complicato. Il Real Madrid invece incassa la terza sconfitta, pagando un calo di concentrazione e la maggiore energia dei padroni di casa nel finale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

