Ma allora la tresca tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino c’è stata davvero? Parla Belen

La curiosità intorno a una presunta relazione tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino non accenna a placarsi. Dopo anni di indiscrezioni e smentite, la vicenda torna a far parlare, soprattutto alla luce delle dichiarazioni di Belen Rodriguez, che ha fornito la sua versione dei fatti. Tra ammissioni personali e conferme pubbliche, il gossip più chiacchierato del mondo dello spettacolo italiano continua a catturare l’attenzione. Alessia Marcuzzi ammette di aver tradito (ma non fa il nome di Stefano De Martino). Alessia Marcuzzi ha raccontato di non essere sempre stata fedele nelle relazioni sentimentali. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Ma allora la tresca tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino c’è stata davvero? Parla Belen

Contenuti che potrebbero interessarti

“Tradisco quando c’è un problema, poi chiudo con la vecchia relazione e ne inizio una nuova”: Alessia Marcuzzi si confessa - Alessia Marcuzzi, in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, ha ammesso di aver tradito più volte, proprio in occasione della presentazione della prima edizione italiana del real ... Da ilfattoquotidiano.it

Alessia Marcuzzi: “In amore ho tradito ma sono leale: se mento, si capisce e subito” - La conduttrice, tuttavia, non ha fatto i nomi degli ex compagni che avrebbe tradito. Lo riporta fanpage.it

Michelle Hunziker pazza d'amore, Stefano De Martino dal ginecoloco, Marcuzzi difficile essere una over 50 - C'è chi è felice e innamorata (Michelle Hunziker), chi potrebbe diventare di nuovo padre (Stefano De Martino), chi ha difficoltà con l'età che avanza (Alessia Marcuzzi) e chi ... Segnala ilgiornale.it