Lynda la startup femtech che rompe il tabù della menopausa
Otto donne su dieci vivono la menopausa nel pieno della carriera professionale. Il 67% si sente isolata, senza punti di riferimento. Il 23% ha pensato di dimettersi perché i sintomi erano insopportabili e il supporto inesistente. Numeri che raccontano non solo una questione di salute, ma un problema economico e sociale di proporzioni enormi: solo nel Regno Unito, le perdite economiche annuali legate alla menopausa ammontano a 12 miliardi di euro, tra assenze, cali di produttività e talenti dispersi. È da questa consapevolezza che nasce Lynda, piattaforma digitale europea dedicata al benessere femminile, fondata da Serena Errico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
