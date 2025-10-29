Luxor Egitto a fuco nave da crociera Empress durante navigazione sul Nilo a bordo 60 italiani tutti illesi Farnesina | Stanno bene - VIDEO
Le fiamme, divampate per cause ancora da chiarire, hanno costretto l’equipaggio ad attivare immediatamente le procedure di emergenza A Luxor, in Egitto, una nave da crociera, la “Empress” ha preso fuoco durante la navigazione sul Nilo. A bordo si trovavano circa 60 italiani. Secondo le inform. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Un incendio è divampato nella sera di martedì 28 ottobre a bordo della nave da crociera Empress mentre navigava sul Nilo, nei pressi di Luxor, in Egitto. A bordo 80 italiani. L’allarme è scattato verso le 19 quando le guide a bordo hanno segnalato un incendi Vai su Facebook
Egitto, nave da crociera con 60 italiani va a fuoco: paura sul Nilo. Che succede - Paura in navigazione a Luxor, in Egitto, dove una nave da crociera ha preso fuoco sul Nilo. Come scrive iltempo.it
Egitto, incendio su nave da crociera sul Nilo: fra i passeggeri ci sono anche 60 italiani, la situazione - Evacuati i 220 passeggeri dopo l'incendio a bordo della nave sul Nilo: i 60 italiani presenti "stanno bene", fa sapere la Farnesina ... Scrive virgilio.it
Egitto – Nave da crociera in fiamme vicino a Luxor, “Poteva essere una strage”, 60 italiani a bordo - Quella che doveva essere una piacevole vacanza si è trasformata in momenti di paura e panico per i tanti turisti a bordo della nave Empress in crocier ... Scrive etrurianews.it