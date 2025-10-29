Lutto per Andrea Delogu è morto il fratello Evan a 18 anni

È morto il fratello di Andrea Delogu, Evan Oscar Delogu, in un grave incidente stradale a Bellaria, in provincia di Rimini: aveva 18 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

