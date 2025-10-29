Lutto nella politica salentina | addio all’ex sindaco e assessore provinciale Luigi Calò

ZOLLINO – La comunità di Zollino piange la figura di Luigi Calò, noto come Gino, già sindaco del paese della Grecìa salentina dal 1985 al 1995 ed assessore provinciale, venuto a mancare nelle scorse ore e i cui funerali si sono svolti nella serata di ieri.Tra i messaggi di cordoglio, anche sui. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

