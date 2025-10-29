lutto nella musica ci lascia per sempre un grande artista

Si è spento all’età di ottant’anni nella sua Napoli, dopo una lunga malattia che lo aveva costretto a sottoporsi a dialisi e lo aveva segnato negli ultimi mesi con una grave infezione polmonare. La perdita del grande artista lascia un vuoto incalcolabile nel panorama musicale italiano e internazionale: la sua voce e il suo sax hanno incarnato per decenni l’anima più autentica della città partenopea, tra resilienza e orgoglio. Le radici e l’amore per Napoli. Figlio di un soldato afroamericano e di una donna napoletana, il cantante e sassofonista è cresciuto nei vicoli di Miano, dove ha imparato a confrontarsi fin da piccolo con una doppia identità. 🔗 Leggi su Tvzap.it

