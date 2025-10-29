Lutto nel mondo della musica è morto il sassofonista James Senese

Lopinionista.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

James Senese – ph Mario Spada ROMA – È morto all’età di 80 anni James Senese, sassofonista fondatore degli Showmen e dei Napoli Centrale, storico componente della band di Pino Daniele. Era stato ricoverato a fine settembre all’ospedale Cardarelli di Napoli per una grave infezione polmonare. Ad annunciare la scomparsa sui suoi profili social è stato Enzo Avitabile, amico di una vita: “Non bastano parole per un dolore così grande ma solo un grazie! Grazie per il tuo talento, la dedizione, la passione, la ricerca. Sei stato un esempio di musica e di vita. Un amico per fratello, un fratello per amico. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

