Lutto nel calcio italiano, la tragedia è davvero enorme: addio a quello che è considerato un personaggio storico. Il calcio in Italia è uno sport certamente molto amato, di sicuro il più seguito in assoluto. La grande passione che contraddistingue il nostro Paese nel gioco del pallone ci ha permesso di ottenere risultati davvero straordinari nel corso della storia di questo sport, oltre che di coltivare talenti assolutamente considerevoli e dotati di grandi qualità. Il calcio, però, non è soltanto quello giocato. Oltre ai calciatori, infatti, vanno considerati gli allenatori, gli elementi dello staff di una squadra e i dirigenti. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Lutto nel calcio italiano, tragedia assoluta: addio ad un personaggio storico